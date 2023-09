Na traumatische ervaring door aardbeving plaatst Saintfiet zich middenin alle ravage voor Africa Cup

Tom Saintfiet (50), bondscoach van Gambia, maakte de aardbeving in Marrakech vanop de eerste rij mee. Zijn selectie sliep twee nachten noodgedwongen rond het zwembad van het beschadigde hotel. Met schrik - bij het minste geluid worden ze teruggekatapulteerd naar die vreselijke avond. En onbegrijpelijk: gisteravond moésten ze hun Africa Cup-voorrondematch afwerken. “Onacceptabel”, aldus Saintfiet. De nachtmerrie leek compleet voor Gambia, maar in extremis sleepten ze toch nog een 2-2 uit de brand waardoor hun plekje op de Africa Cup verzekerd is.

Tom Saintfiet was met Gambia in Marrakech voor een interland tegen Congo-Brazzaville. Vrijdagavond zat hij met z’n team op hotel op het moment van de bevingen. In het nieuwe stadsgedeelte, niet in het oude waar de ravage het grootste is. Toch sloeg Saintfiet ook daar doodsangsten uit. Hij neemt ons mee naar dat vreselijke moment.

“Ik was nog maar een paar minuten op mijn kamer. Ik zat op m’n bed, te rusten. Tot het begon. Eerst dacht ik in een fractie van een seconde dat iemand agressief op de deur aan het bonken was. Nadien dacht ik aan een vliegtuig dat in het hotel was gecrasht, we liggen namelijk dicht bij de luchthaven. Maar toen ik de muren heen en weer zag bewegen en zaken op de grond zag vallen, besefte ik dat het om een aardbeving ging. De beving duurde dertig seconden, maar het gevoel was oneindig. Akelig was het. Je wéét niet wat er nog gaat komen.”

Het is onbegrijpe­lijk, onaccepta­bel zelfs dat we vanavond moeten voetballen. Twee kilometer verder liggen mensen te lijden en te rouwen. Tom Saintfiet

Saintfiet aarzelde niet: “Ik heb mezelf onmiddellijk naast het bed gelegd met dikke kussens rondom mij. Toen het kalmer werd liep ik de kamer uit om enkele stafleden uit hún kamer te halen en naar buiten te rennen. Aan het zwembad hadden alle mensen - onze selectie maar ook veel toeristen - zich verzameld. Iedereen was in shock.”

Terugkeren naar de kamers was geen optie. Te veel barsten in de muren, sommige plafonds die naar beneden waren gekomen. “En mogelijk was ook de structuur van het gebouw beschadigd.” Dus was overnachten rond het zwembad de enige mogelijkheid. “Sommige spelers in strandstoelen, anders op dekens en in sofa’s die we her en der uit de gebouwen hebben getrokken. Zelf heb ik maar een uurtje of twee geslapen. De angst voor naschokken zat er té hard in. Dit was een traumatische ervaring. Om een voorbeeld te geven: er kwam een karretje met bagage voorbij. Ik schoot gewoon wakker. Als we een vliegtuig horen, of hard geruis, komt de angst al naar boven. Afgelopen nacht - van zaterdag op zondag - werden we door het hotelmanagement toegelaten om terug naar onze kamers te gaan. Maar het merendeel van onze selectie nam dat risico niet. Ze durfden het niet aan. Dat bewijst alles: de schrik zit er nog goed in. We zullen blij zijn als we morgen de vlucht nemen naar huis.”

Maar eerst moest Gambia nog voetballen. Gisteravond tegen Congo-Brazzaville, waar Paul Put (67) coach is. Bij een gelijkspel plaatste Gambia zich voor de Africa Cup. Congo-Brazzaville moést winnen om zich te kwalificeren. En dat laatste scenario leek zich te voltrekken. Pas in de laatste tien minuten sleepte Gambia nog een 2-2-draw uit de brand, waardoor hun plekje op de volgende Africa Cup dus verzekerd is. Dagen vol emotie voor Saintfiet.

“Het is onbegrijpbaar, onacceptabel zelfs dat we dat duel moeten spelen”, zei Saintfiet voor de wedstrijd. “We zitten in een crisissituatie, er zijn meer dan 2.000 dodelijke slachtoffers. Het land heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Maar de Afrikaanse voetbalbond dwingt ons om te voetballen... In het Stade de Marrakech dat amper twee kilometer ligt van ziekenhuizen waar mensen lijden en rouwen. Maar de show must go on, blijkbaar... Dit is respectloos naar de families. Eigenlijk irreëel.”

Tom Saintfiet is sinds 2018 bondscoach van Gambia. Onze landgenoot kwalificeerde zich met het Afrikaanse land in maart 2021 voor de Afrika Cup van 2022. Het was de allereerste keer dat Gambia zich plaatste voor een groot toernooi. Het leverde Saintfiet een contractverlenging op tot 2026. Eerder coachte hij onder meer Afrikaanse landen als Togo, Ethiopië en Zimbabwe. Volledig scherm Tom Saintfiet. © AFP Paul Put is sinds 2021 bondscoach van Congo-Brazzaville. Tot 2006 was Put actief als trainer in België bij onder meer Lokeren, Lierse en Moeskroen. Nadien trok onze landgenoot naar het buitenland. Hij coachte onder meer de nationale ploegen van Gambia, Burkina Faso en Jordanië, Kenia en Guinee. Als coach van Lierse raakte Put betrokken in de zaak-Ye. Put zou twee keer 75.000 euro zou hebben ontvangen om onder zijn spelers te verdelen om een wedstrijd te verliezen. Hij werd in 2008 voor 3 jaar geschorst. Volledig scherm Paul Put. © AFP

