Na Noorwegen komt ook Duitsland met statement tegen WK in Qatar

WK Kwalificaties Youri Mulder en Aad de Mos sabelen Oranje en bondscoach neer na debacle in Turkije: “Een nieuw fiasco dreigt”

17:37 Krijgen we volgend jaar opnieuw een WK zonder Nederland? De situatie van Oranje is na het drama in Istanbul nu al zeer precair. Nederlandse analisten Aad de Mos en Youri Mulder schieten daarom met scherp. “Hier denken ze: ‘Turkije, makkie. Die kunnen er geen kl*ten van.’”