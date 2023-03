Na het ontslag van Nagelsmann: partner van ex-Bayerncoach stapt op als journaliste bij Bild

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Na de 2-1-nederlaag op het veld van Leverkusen was de maat vol voor de top van de Beierse club, die dit kalenderjaar al tien punten verspeelde. Bayern staat momenteel tweede in de Bundesliga, één punt achter Borussia Dortmund. De Rekordmeister is wel nog actief in de Champions League en ook de DFB-Pokal kunnen ze nog winnen.

Op het eerste zicht een opmerkelijk ontslag, dus, maar de relatie tussen Nagelsmann, zijn spelersgroep en het bestuur was al een tijdje verwaterd. Nu is het vertrouwen in de jongste trainer uit de clubgeschiedenis ook helemaal opgezegd. Thomas Tuchel zat zonder club na zijn vertrek bij Chelsea eerder dit seizoen en neemt het stokje over.

Volledig scherm © REUTERS

Partner neemt ontslag bij Bild

Niet alleen Nagelsmann, maar ook zijn partner Lena Wurzenberger zit sinds kort zonder job. Wurzenberger was reporter bij de Duitse krant Bild. Haar relatie met Nagelsmann lokte heel wat verontwaardiging uit, ook omdat Wurzenberger destijds Bayern München volgde voor de krant en een maand voor hun relatie uitlekte, ze nog een interview had afgenomen met Nagelsmann. Nu heeft ze zelf haar ontslag ingediend.

In verschillende media valt te lezen dat Wurzenberger vond dat haar job voor een vertrouwensbreuk had gezorgd in de kleedkamer van Bayern. Verschillende spelers zouden schrik hebben gehad dat wat ze zeiden in de kleedkamer of op de club, in de media zou belanden. Nagelsmann van zijn kant hamerde dan weer vaak op het feit dat er “een mol” in zijn groep zou zitten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Nagelsmann en Wurzenberger. © EPA/Rv

Volledig scherm © Photo News