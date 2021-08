Na het Champions League-debacle: Anderlecht maakt werk van een eigen ‘hub’ voor de vrouwenploeg

VoetbalOp zijn persconferentie kwam coach Johan Walem nog even terug op de Champions League-week in Kroatië. “Veel geleerd over mijn ploeg. Heel veel!”, sprak hij zonet. Anderlecht werd uitgeschakeld door Osijek . Walem wil zo snel mogelijk opnieuw Europees spelen. Hij weet wat hem te doen staat. RSCA Women moet een vijfde titel op rij pakken.

Walem verscheen samen met speelsters Charlotte Tison (23) en Stefania Vatafu (28) in de perszaal. Het ging over het debacle in de Champions League en niemand verstopte zich achter excuses.

Vatafu: “Geen goed veld, rare omstandigheden maar het zijn geen excuses. Toch had ik liever thuis gespeeld.“

Johan Walem: “We hadden zeven kansen, allemaal gemist. Ik heb me de hele week verbaasd over de werkkracht. Ze willen alles geven. Altijd. Ik heb heel veel over mijn groep geleerd.” Hij stelde vast dat efficiëntie een groot werkpunt is. Of Wullaert er opnieuw 38 inschiet in de competitie? Die vraag kan nog niemand beantwoorden. Met Club Brugge en vooral OHL wordt in eigen land best rekening gehouden. Meer concurrentie is welkom.

Tison: “Dat is plezanter, ja. Sommige mensen denken o, 10-0, tof! Maar wij willen veel liever competitieve matchen spelen.”

Volledig scherm Johan Walem, hier bij zijn voorstelling als coach van de RSCA Women. © Photo News

Tison en Vatafu waren nog eens heel expliciet over wat thuisvoordeel in de Champions League had kunnen betekenen. Voor de vierde keer op rij sneuvelt de beste ploeg van België in de voorronde.

Stadiondossier

Of er een doorbraak in wat nu best wel ‘het stadiondossier’ mag genoemd worden op komst is? Walem hoopt voor volgende week op meer nieuws.

In het Lotto Park was te horen dat paars-wit de volgende thuiswedstrijden in Tubize en heel sporadisch in het Lotto Park speelt. Er wordt werk gemaakt van een eigen basiskamp, een zogenaamde ‘hub’. Daar kunnen de vrouwen waarschijnlijk vanaf oktober trainen. Dan hoeven ze niet meer te wachten tot de mannen en de jongens klaar zijn. Er wordt met ‘een gemeentelijke overheid’ onderhandeld. Het zou nu snel moeten gaan. Om daar later ook te kunnen spelen, inclusief faciliteiten voor publiek en televisie, moet er ver- en gebouwd worden.

Volledig scherm Tessa Wullaert in actie voor de Anderlecht-vrouwen in de CL-voorronde tegen Osijek. © RSC Anderlecht

Tessa Wullaert koerst voor goede doel

Tessa Wullaert is overigens één van de uithangborden van de 4Brain Horse Race voor het goede doel volgende week dinsdag tijdens Waregem Koerse. Vandaag heeft ze even ‘geproefd’. 4Brain is het equivalent van ‘Kom Op Tegen Kanker’, maar dan wel voor onderzoek naar hersenaandoeningen.

