Na “het bedrog Messi” en schorsing, nu “de breuk”: L’Équipe is zeker dat Argentijnse ster onmogelijk bij PSG kan blijven

Het sprookjeshuwelijk tussen Lionel Messi en PSG draait steeds meer uit op een vechtscheiding. De Argentijnse superster vertoefde maandag in Saoedi-Arabië voor zijn rol als ambassadeur terwijl zijn ploeggenoten een training afwerkten. Hij kreeg nochtans geen toestemming van de Franse topclub, maar vertrok daags na de verloren wedstrijd tegen Lorient toch op zakenreis. Dat blijft niet zonder gevolgen: PSG legt zijn superster volgens L’Équipe een schorsing van twee matchen op. De Franse sportkrant is dan ook zeker: het verhaal van Messi bij PSG zit erop.

Tijdens die twee weken schorsing mag Messi naast niet meespelen ook niet trainen op de club. Bovendien wordt zijn salaris voor die veertien dagen niet uitbetaald. Messi verdient in Parijs jaarlijks 35 miljoen euro, wat dus neerkomt op zo’n kleine 1,5 miljoen euro. Die beslissing nam de top van PSG na een intern onderzoek, waaruit blijkt dat Messi onwettig afwezig was en er sprake is van “een zware professionele fout”. De schorsing gaat in met onmiddellijk effect, waardoor de wereldkampioen er zondag in Troyes niet bij zal en en ook niet tegen Ajaccio op 13 mei.

Dinsdag prijkte op de cover van de Franse sportkrant L’Équipe: ‘L’imbroglio’. Letterlijk vertaald uit het Italiaans betekent dat ‘het bedrog’. De voorpagina is nog maar eens een signaal dat het niet goed zit tussen Lionel Messi en PSG. De 35-jarige Argentijn is eind juni einde contract en wordt al weken gelinkt aan zijn ex-club Barcelona en clubs uit het Midden-Oosten. Dat kunnen de fans van PSG niet heel erg smaken. Ze floten hun superster vorige maand nog uit. Het maakt dat L’Équipe vanochtend opnieuw uitpakte met een straffe cover: ‘La rupture’, ofwel ‘de breuk’. Volgens de krant is de straf die PSG zijn superster oplegt, tekenend voor het nakende vertrek van Messi uit Parijs.

KIJK. Messi werd vorige maand voor aftrap uitgefloten door PSG-fans

Ook sportief loopt het niet op wieltjes bij de leider in Ligue 1. Afgelopen weekend gingen de Parijzenaren voor eigen publiek de boot in tegen Lorient, de tiende in de stand. Het verlies kreeg een staartje, want de staf had een afspraak gemaakt met de spelerskern: bij winst zouden ze twee dagen vrijaf krijgen. Bij verlies - wat dus het geval was - werden de spelers maandagochtend om 11u op het trainingsveld verwacht en kregen ze enkel dinsdag vakantie.

Volledig scherm De cover van L'Équipe op woensdag. © L'Équipe

Die boodschap had Lionel Messi blijkbaar niet begrepen. Hij was maandag nergens te bespeuren op ‘Camp des Loges’, het trainingscomplex van de club. De Vlo bezocht op dat moment Saoedi-Arabië, waar hij ambassadeur is van Visit Saudi. Volgens L’Equipe kreeg Messi geen toestemming van coach Christophe Galtier en technisch directeur Luis Campos om op zakenreis te gaan tijdens een training. “Dat werd door PSG zelf noch bevestigd noch ontkend”, aldus L’Equipe. “Zijn afwezigheid was het onderwerp van veel discussie, waarbij sommige spelers hun verbazing uitspraken over het tripje.”

De toekomst van Messi lijkt steeds minder in Parijs te liggen. Na het gewonnen WK met Argentinië hing er nog een contractverlenging in de lucht, maar dat is ondertussen steeds onwaarschijnlijker. Over zes weken is hij einde contract bij ‘Les Parisiens’. Benieuwd waar de zevenvoudig Gouden Bal-winnaar naartoe trekt.

Volledig scherm De voorpagina van L'Equipe dinsdag sprak boekdelen. © L'Equipe

Teleurstellend seizoen

Ondanks dat de Franse titel binnen handbereik ligt, kent PSG een teleurstellend seizoen. De jaarlijkse afspraak met de Champions League draaide nog maar eens uit op een sisser en hun bekerverhaal in eigen land eindigde al in de kwartfinales. Met nog vijf speeldagen op het programma en vijf punten voorsprong op Marseille ziet het er in de competitie wel goed uit, maar daar worden ze in Parijs al lang niet meer warm van.

Volledig scherm © AP