Na groots afscheid wordt Pelé in dit verticale kerkhof met waterval en tropische tuin begraven, Beckenbauer zegt af voor begrafenis

De uitvaartplechtigheid zal in intieme kring georganiseerd worden, maar dat wil niet zeggen dat Pelé geen groots afscheid krijgt in Brazilië. Het lichaam van de voetballegende zal maandagochtend overgebracht worden van het ziekenhuis in São Paulo naar het Urbano Caldeira Stadium in Santos. Daar debuteerde Pelé als 15-jarige, speelde hij nagenoeg zijn hele carrière en groeide hij uit tot een wereldster.

Pelé’s kist zal in de middencirkel van het veld geplaatst worden, waarop er een publieke wake zal beginnen. Daarbij kan het lichaam van Pelé een laatste groet worden gebracht. De tenten voor die wake zijn zelfs al opgesteld in het stadion. De wake start maandag om 10 uur lokale tijd (14 uur in België) en zal 24 uur lang duren, tot 10 uur dinsdagochtend.

Aansluitend zal een processie plaatsvinden door de straten van Santos die ook passeert aan het huis van Dona Celeste, de 100-jarige nog levende moeder van Pelé. Volgens berichten in Braziliaanse media gaat ook zij fel achteruit. Dona Celeste zou haar bed niet kunnen verlaten en mentaal niet helemaal helder meer zijn. Vorige maand vierde Pelé nog de verjaardag van zijn moeder.

Vervolgens wordt Pelé in gesloten kring begraven in het Memorial Necrópole Ecumênica. Dat is een verticale begraafplaats van veertien verdiepingen - naar verluidt de hoogste ter wereld. Het wordt ook wel eens de plek met ‘a tomb with a view’ genoemd. Volgens ‘O Globo’ betaalde de Braziliaanse legende negentien jaar geleden voor een graf op de negende verdieping - verwijzend naar de rugnummer van zijn vader. Het Memorial Necrópole Ecumênica biedt plek voor 14.000 overledenen. Ook aanwezig: een kapel en een tropische tuin met waterval.

Beckenbauer afwezig

De Duitse voetballegende Franz Beckenbauer zal de begrafenis van Pelé dinsdag niet bijwonen. “Ik zou maar wat graag naar Brazilië gaan, maar mijn gezondheid laat zo’n lange vlucht echter niet toe”, vertelde ‘der Franz’ in een interview met Bild am Sonntag.

In de jaren zeventig van vorige eeuw speelden de intussen 77-jarige Beckenbauer en Pelé samen bij het Amerikaanse New York Cosmos. Ze werden er vrienden. “Hij was als een broer voor mij. De laatste jaren was er vanwege omstandigheden minder contact, maar zo’n vriendschap blijft altijd overeind. Wat nu nog rest, zijn de herinneringen.”

