Na één van zijn beste matchen ooit: is Thibaut Courtois nu de beste ter wereld? Dit zeggen de statistieken

Voetbal Thibaut Courtois, de Madrileen­se muur in Parijs, door de ogen van zijn Genkse keepers­trai­ners: "Door de benen gespeeld? Een bóóst voor hem”

Tot minuut 93 was Thibaut Courtois gisteren onklopbaar in Parijs. Een strafschopredding oog in oog met Lionel Messi leek de kers op de taart te gaan worden. Zelfs de Spaanse pers was vol lof. Keeperstrainers Guy Martens en Gilbert Roex (beiden 62) hadden onze nationale nummer één onder hun hoede bij Racing Genk en ontleden de kwaliteiten van hun meesterwerk.

16 februari