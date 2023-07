Na drie kwartfinalisten en Club dat overwintert in de Champions League: België voor het eerst bij Europese ‘Big Five’

Afgelopen seizoen slaagde Club Brugge er voor het eerst in om te overwinteren in de Champions League. In een poule met Porto, Leverkusen en Atlético Madrid won Club 3 wedstrijden en werd het tweede in de poule achter Porto. In de 1/8ste finale was Benfica het eindstation.

In de Conference League - die derde Europese beker is een geschenk voor Belgische clubs - sprokkelden AA Gent en Anderlecht kostbare punten voor de Belgische coëfficiënt. En wat als...Antwerp in de play-offs voorbij Istanbul Basaksehir was geraakt. Waar was dat Europees avontuur dan gestrand? Ach, in Deurne-Noord kregen ze er ‘Den Dubbel’ voor in ruil. AA Gent en Anderlecht hadden geen overschot in de poulefases. De Buffalo’s werden tweede in een groep met Djurgardens, Molde en Shamrock Rovers. Paars-wit pakte plek twee achter de latere winnaar West Ham United en voor Silkeborg en FCSB. In de tussenronde, tegen respectievelijk Qarabag en Ludogorets, hadden Gent en Anderlecht strafschoppen nodig om naar de 1/8ste finales te gaan. Daarin loodste Gift Orban AA Gent voorbij Antwerp-killers Basaksehir en hield Bart Verbruggen Anderlecht overeind tegen Villarreal. West Ham en AZ bleken in de kwartfinales te sterk voor Gent en Anderlecht.