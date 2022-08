Na debuut gisteren pakt De Ketelaere in nieuwe oefenmatch meteen uit met hattrick in 45 minuten

VoetbalVeel stelt het niet voor, maar de kop is eraf. Nadat Charles De Ketelaere gisteren zijn eerste 15 minuten speelde in het shirt van AC Milan in een oefenmatch bij derdeklasser Vicenza, was hij deze ochtend goed voor een hattrick. Tegen Pergolettese, een andere club uit de Serie C, scoorde hij in de 45 minuten die hij kreeg vanop de stip, met het hoofd en ook eentje met links. Milan won die match, gespeeld achter gesloten deuren, met 5-0.

Gisteren maakte De Ketelaere zijn debuut in een oefenmatch bij derdeklasser Vicenza. Een aantal Milan-fans ging op de banken staan. In minuut 75 leefde het publiek in het Stadio Romeo Menti weer even op.

Aan de zijlijn gaf de assistent-coach van AC Milan een aanwinst van 35 miljoen nog wat instructies. Charles De Ketelaere opende een flesje water, nam een slok en bleef dan geduldig wachten tot de ref hem toestemming gaf om in te vallen. Zijn eerste minuten in het shirt van Milan, in een match zonder inzet tegen een derdeklasser. Op het scorebord stond het ondertussen 1-6 in het voordeel van AC Milan.

Op het moment dat De Ketelaere zijn voet op het veld zette, gingen in de tribune enkele bezoekende fans rechtstaan. Zingen en springen voor die nieuwkomer waar ze veel van verwachten. Op het middenveld kwam De Ketelaere Brahim Diaz aflossen als nummer tien, de positie waar coach Stefano Pioli hem een grote toekomst voorspelt. Ploegmaat Rebic gaf hem een tikje mee.

De eerste baltoets van De Ketelaere had zelfs een doelpunt kunnen zijn. Olivier Giroud - slim als hij is - was onbaatzuchtig en speelde onze landgenoot aan in de zestien. Hij kraakte zijn schot met zijn linker. Geen entree met een goal.

Een technisch hoogstandje zullen de fans van Milan wel onthouden. Die ene actie in de zestien waarmee hij zijn bewaker uitspeelde - die zette er al zittend zijn hand nog even tegen (zie video boven). De Ketelaere besloot in het zijnet, maar in een officiële match met VAR had hij ongetwijfeld een penalty mee gekregen.

