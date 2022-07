Na de vergelijking met Totti, nu die met Kaká: “Als hij zo doorgaat, is De Ketelaere ooit 100 miljoen waard”

Club BruggeVijf op vijf voor Charles De Ketelaere. Terwijl het nog altijd wachten is op onderhandelingen op clubniveau tussen AC Milan en Club Brugge, blijft de Gazzetta Dello Sport hem in de kijker zetten. Voor de vijfde dag op rij prijkt CDK op de voorpagina van de grootste Italiaanse sportkrant. Binnenin klopt oud-international Enzo Scifo de hype mee op: “De Ketelaere doet mij een beetje denken aan Kaká.”

Bij gebrek aan grote transferactiviteiten bij AC Milan vullen ze bij de Gazzetta Dello Sport hun pagina’s met de soap rond Charles De Ketelaere (21). Vooralsnog zijn er meer woorden gepubliceerd dan dat er grote vooruitgang is geboekt in het dossier.

In zijn vrijdageditie prijkt De Ketelaere voor de vijfde dag op rij met een foto op de front van de roze sportkrant. Met een megafoon in de handen: “Milan, io dico sì. Milaan, ik zeg ja (tegen jullie)!”. Iets wat u op deze bladzijden eerder deze week al kon lezen. AC Milan draagt de voorkeur weg van CDK.

De Tour de France en de exploten van Wout Van Aert en Tadej Pogacar zijn in de Italiaanse sportpers slechts nevenitems. De eerste drie van achtenveertig bladzijden in de Gazzetta gaan over De Ketelaere. En als toemaatje laat Enzo Scifo in een telefonisch interview zijn licht schijnen over de voornaamste Belgen in Milaan - Romelu Lukaku, Divock Origi, Alexis Saelemaekers en natuurlijk… De Ketelaere.

Totti en Kaká

Scifo: “Vergelijk De Ketelaere niet met mij. Wij zijn verschillend. Hij is veel aanvallender ingesteld dan ik. Hij doet me vooral een beetje denken aan Kaká (de legendarische Braziliaan, red). Hij is groot, technisch sterk, snel met de bal aan de voet, intelligent en ook veelzijdig.”

Of hij die dertig miljoen euro waard is? Scifo: “Wel, als hij zo doorgaat, is hij op één dag 100 miljoen waard. De snelheid waarmee hij de voorbije twee jaar stappen heeft gezet, is indrukwekkend. Je weet enkel niet waar jij zal eindigen. Hij kan tussen de beste ooit eindigen, maar veel hangt af van hoe hij de volgende stap zal ervaren. Die naar een geweldig team en naar een ander land. Ik begrijp wel waarom Paolo Maldini verliefd is geworden op hem.”

Scifo is niet de eerste oud-international die in de Gazzetta met complimenten zwaait naar De Ketelaere. Een maand geleden vergeleek Vital Borkelmans hem met Francesco Totti, icoon van AS Roma.

“Wie hem binnenhaalt, zit goed voor de komende tien jaar. Ik beschouw hem een beetje als de Belgische Totti. Hij ziet passes die anderen niet zien, en hij is technisch begaafd.”

Tussen de lof en alle artikels over hem in Italië nu al een maand lang rest nog een horde. De allerbelangrijkste. Die 35 tot 40 miljoen euro voor Club, die Milan voorlopig niet wil betalen.

