Na blamage klinkt roep om terugkeer alsmaar luider: maakt Löw knieval voor Müller?

Deutschland, was ist los? De dramatische laatste wedstrijd met inzet voor het EK heeft diepe wonden geslagen in Duitsland en bleef ook gisteren hard nazinderen. Noord-Macedonië was woensdagavond het eerste land sinds Engeland in 2001 dat erin slaagde om de Mannschaft te verslaan in een WK-kwalificatiewedstrijd. Om het even in perspectief te plaatsen, Belgisch bondscoach Roberto Martínez voetbalde toen nog, bij Motherwell. Van 'op deze manier hoeven we niet naar het EK te gaan' in Bild, tot 'onze internationals slaagden er zelfs niet in de 37-jarige Pandev af te stoppen' in Kicker. Genadeloos.

Afscheidnemend bondscoach Joachim Löw - hij kondigde eerder aan er na het EK de brui aan te geven als trainer van Duitsland - was totaal van slag. "De teleurstelling is enorm", gaf hij toe. "We leden in onze aanvalsopbouw te veel balverlies en ons defensieve spel was niet stabiel genoeg. Als je thuis op deze manier verliest, dan komt dat hard aan." Veel verder kwam hij niet. Duitse analisten spaarden hun kritiek niet, zoals oud-international en Bayern München-icoon Uli Hoeness. "Deze nederlaag doet veel pijn. Ik ben sprakeloos omdat we deze partij eenvoudig hadden moeten winnen", zei hij. "Als je voorin niet scoort, moet je achterin stevig op je benen staan. In het centrum viel er te veel ruimte. Op die manier slikten we de 2 doelpunten."

De roep in Duitsland om oudgedienden Thomas Müller (31) en Mats Hummels (32) - samen goed voor 170 caps - opnieuw op te roepen, klinkt alsmaar luider. Beide wereldkampioenen werden in het voorjaar van 2019 door de Duitse bondscoach bedankt voor bewezen diensten. "Ik ga er nu niets over zeggen", reageerde Löw nors. "Ik hoef pas half mei mijn EK-selectie bekend te maken. Maar na onze recente overwinningen tegen IJsland en Roemenië hoorde ik nog niemand over Müller of Hummels praten."

Voor Hoeness is het in elk geval een uitgemaakte zaak, zeker wat de terugkeer van Thomas Müller betreft. "Ik kan het niet genoeg herhalen: Thomas Müller hoort thuis in de nationale ploeg. Hij duikt voorin altijd op het juiste moment op en neemt het team op sleeptouw. Die kan je altijd gebruiken."

Veel vragen dus in aanloop naar het EK. Op 15 juni beginnen de Duitsers eraan, tegen wereldkampioen Frankrijk. Hun groep des doods wordt vervolledigd door Portugal en Hongarije.

