Mulder begrijpt niet waarom De Ketelaere pas in extra tijd mag invallen: “Ik zou het gráág vragen aan Martínez”

Voetbal “Er worden vragen gesteld bij de selectie van Delcroix én bij het aantal spelers van Anderlecht”

10 november Wellicht experimenteert Roberto Martínez weer in de friendly tegen Zwitserland. “Het is geweten dat de bondscoach in oefeninterlands zeker niet zijn sterkste elf opstelt, maar wel kiest voor een jong elftal”, zegt VTM-journalist Jarno Bertho vanop Den Dreef in Leuven. De selectie van Hannes Delcroix (21) past in dat verhaal. “Vorig seizoen heeft hij een goed jaar gedraaid in de Eredivisie, maar de beloftevolle verdediger stond dit seizoen wel nog maar vijf keer in de basis bij Anderlecht. Dus sommigen hebben vragen bij deze selectie: is het niet te vroeg? Er zijn ook vragen over het aantal spelers van Anderlecht die de laatste tijd worden opgeroepen.”