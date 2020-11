Mourinho over Maradona: “Na nederlagen belde Diego en zei hij: ‘Mou, je bent de beste, vergeet dat nooit’”

Champions League Herbekijk hier de strafschop­goal van Hazard en alle andere hoogtepun­ten uit In­ter-Re­al Madrid

25 november Eden Hazard is helemaal terug. Voor het eerst in drie jaar scoorde de kapitein van de Rode Duivels in de Champions League. Na amper 7 minuten ging de bal in San Siro ging op de stip nadat Barella Nacho aangetikt had in de zestien. Hazard zette zich vol vertrouwen achter de bal en trapte de 0-1 zuiver voorbij Handanovic. Herbekijk hier alle hoogtepunten uit de partij.