Morgen in actie? Ancelotti neemt Hazard op in selectie voor openingsmatch bij Alavés

Football Talk Football Talk. “Jan Vertonghen drietal weken aan de kant met spierbles­su­re” - Rode Duivels blijven aan kop van FI­FA-ran­king - Boyata verlengt bij Hertha

12 augustus Rapid Wenen, Galatasaray en Celtic hebben zich donderdag geplaatst voor de play-offronde van de Europa League. Rapid Wenen verloor in de terugmatch van de derde voorronde op het veld van Anorthosis Famagusta uit Cyprus met 2-1, maar het had de heenwedstrijd met 3-0 gewonnen. In de volgende ronde treft het het Oekraïense Zorja Loehansk, dat rechtstreeks geplaatst was voor de vierde voorronde.