‘More Girls in Football’ wil nog meer meisjes op de stip krijgen: “Over 10 jaar plukken we hier de vruchten van, in de Super League én bij de Red Flames”

Het Belgische vrouwenvoetbal zit in de lift. Competitiematchen uit de Super League zijn intussen wekelijks live te volgen op televisie en in juli spelen de Red Flames hun tweede EK op rij. Speelsters Laura De Neve en Ella Van Kerkhoven, actief bij RSCA en het nationale elftal, zetten zich met ‘More Girls in Football’ in om nog meer meisjes op de grasmat te krijgen.

Wat houdt ‘More Girls in Football’ precies in?

Laura: “RSC Anderlecht lanceerde dit initiatief in samenwerking met Telenet, hoofdsponsor van onze damesploeg. Het doel is simpel: meer (Brusselse) meisjes aanzetten om te beginnen voetballen. Daarvoor worden verschillende acties uitgewerkt. Voor onze eerste thuismatch van het seizoen mochten alle meisjes bijvoorbeeld gratis binnen in het Lotto Park. En dan zijn er ook voetbalinitiaties bij scholen in de hoofdstad.”

Ella: “We gingen al langs bij basisschool De Kleurdoos in het centrum en bij basisschool Regina Assumpta in Anderlecht. Zo lieten we in totaal 28 meisjes spelenderwijs kennismaken met de voetbalsport.”

Ella, jij vond dat overduidelijk héél leuk om te doen.

Ella: “Het was zalig. Ik ben van opleiding leerkracht Lichamelijke Opvoeding en hier fleur ik helemaal van op. Met aanmoediging en af en toe een grapje kreeg ik hen mee. En ik wakkerde ook een gezonde competitiegeest aan.” (lacht)

Hoe reageerden de meisjes op jullie komst?

Laura: “De eerste vijf minuten waren ze een beetje verlegen, maar daarna kwamen ze los. We kwamen ook nooit met lege handen. Elke school kreeg van ons 15 voetballen cadeau met het logo van Telenet en Anderlecht en alle meisjes die deelnamen aan een initiatie mochten hun Anderlecht-shirt achteraf houden.”

Ella: “Ik was aangenaam verrast door hun niveau. De meeste meisjes hadden nooit gevoetbald of hebben een andere sport als hobby, maar hun balgevoel zat goed. Da’s veelbelovend.”

Is het belangrijk dat meisjes al op jonge leeftijd kennismaken met voetbal?

Laura: “Zeker. Het Belgische vrouwenvoetbal mag dan wel populairder worden, de basis moet nog breder. Als ik de vraag krijg wanneer ik ben begonnen, schrikken mensen als ik zeg dat ik amper vijf of zes jaar oud was. De technische bagage die je op jonge leeftijd al meekrijgt, is zo’n troef.”

Mogen we zeggen dat het vrouwenvoetbal in 2022 definitief in de lift zit?

Ella: “Ik denk van wel. Bij Anderlecht is er sinds kort ook een volledige U13-meisjesploeg. In onze jonge jaren was dat ondenkbaar.”

Laura: “Naarmate die meisjes ouder worden, zullen de aanvoer en de kwaliteit een pak groter worden. Dat is sowieso een pluspunt. Over 10 jaar gaan we daar de vruchten van plukken, in de Super League én bij de Flames.”

Ella: “Ja, er is een sneeuwbaleffect op komst: betere speelsters, meer media-aandacht, meer budget en een betere competitie. Het wordt een enorme boost voor het vrouwenvoetbal.”

Welke rol kan het EK spelen?

Ella: “Een heel grote rol. Het Nederlandse elftal won bijvoorbeeld het EK in 2017: dat zorgde voor veel meer zichtbaarheid en populariteit. Op dit EK willen we het zo goed mogelijk doen om Belgische meisjes te laten dromen van wat er later mogelijk is. Voetbal werkt verbindend en opent deuren, óók voor meisjes.”

Hebben jullie gezien dat jullie eerste match tegen IJsland al volledig uitverkocht is?

Ella: “Jazeker. (gniffelt) Er wordt snel gezegd dat vrouwenvoetbal geen publiek trekt. Maar dat klopt gewoon niet. De 90.000 tickets voor die EK-finale op Wembley waren trouwens ook allemaal in recordtempo verkocht!”

Laura: “Als we dáár zouden kunnen geraken… (lacht) Maar het is voor mij het beste bewijs: als je erin wil geloven, dan kan het. Het is gewoon een kwestie van mindset.”

Alles over ‘More Girls in Football’ lees je via RSCA Women.