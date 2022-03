Mooi gebaar van Jan Vertonghen: Rode Duivel zamelt producten in voor humanitaire hulp aan Oekraïne

Jan Vertonghen liet eerder al merken dat de situatie in Oekraïne hem niet onberoerd laat. Eind februari mocht Benfica-spits Roman Yaremchuk op het uur invallen tegen Vitória SC (3-0-winst). De Oekraïner kreeg een luid applaus van de fans in het Estadio da Luz en bovendien kwam ook Vertonghen op de voormalige spits van AA Gent afgelopen om hem de kapiteinsband te overhandigen en een knuffel te geven. Gebaren die zichtbaar deugd deden bij een geëmotioneerde Yaremchuk (zie video hieronder).

Vandaag liet Vertonghen opnieuw zijn goed hart zien. Samen met ploegmakers André Almeida, Gonçalo Ramos, Paulo Bernardo en Tomás Araújo hielp hij mee producten in te zamelen voor humanitaire hulp aan Oekraïne. Benfica zou meer dan 100 ton verzameld hebben, verspreid over vijf vrachtwagens. “We leven hier in een comfortabele situatie en er zijn mensen die momenteel door een crisis gaan”, aldus Jan Vertonghen in een reactie bij persbureau Lusa. “Als we kunnen helpen, moeten we dat doen.”