Mooi gebaar van Antwerp-spelers met spandoek op Cercle: “Miguel Van Damme, sterkste karakter op de Belgische velden”

Voetbal 1A Gilles Dewaele en KV Kortrijk pakken een verdiend punt tegen Standard en ex-coach Elsner: “Er zat misschien wel wat meer in”

Trainer Luka Elsner keek drie weken na zijn overstap naar Standard, zijn ex-ploeg KV Kortrijk in de ogen. De Kerels waren gebrand op een goed resultaat en wilden maar wat graag de drie punten meenemen naar Kortrijk. Een overwinning konden ze niet in de wacht slepen, maar de West-Vlamingen speelden knap 1-1 gelijk. Volgens rechtsachter Gilles Dewaele zat er meer in, maar hij is toch tevreden. “Een puntje op Standard is zeker en vast niet slecht.”

17:53