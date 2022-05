Moment dat “niet soepele” De Bruyne niet graag zal terugzien: hij moet het op snelheid afleggen tegen Modric (36)

Champions LeagueOpvallend moment uit Real - City gisteravond, even voor de pauze: Kevin De Bruyne (30) die bij een veelbelovende Man City-counter voorbij Modric langs de zijlijn wil, maar er ongenadeloos wordt afgelopen door de 36-jarige Kroaat. Het teken dat De Bruyne zich toch geen honderd procent voelde, ondanks dat hij dat in de aanloop naar de clash net wél gesteld had? Degryse, in de VTM-studio: “Ik vermoed dat hij kampte met een fysiek probleem.”

Toegegeven, Modric had de binnenbaan en sneed met al zijn ervaring snel de weg van KDB af. Maar dan nog was het opvallend hoe snel de Rode Duivel de tweestrijd voor bekeken hield en hoe makkelijk Modric het pleit won. Tot appreciatie van de eigen fans, die hem op een open doekje trakteerden. Ook op de sociale media werd de fase door de Real- en Modric-aanhangers graag bovengehaald.

Na de match bleef het windstil in het kamp-De Bruyne over mogelijk fysiek leed. En de dag voor de match, op de officiële persconferentie, haalde de talisman van City nog zelf aan dat hij fysiek weer in orde is. “De eerste maanden van het seizoen speelde ik vaak met pijn, wat mentaal heel frustrerend was. Maar de laatste weken voel ik me weer volledig fit en kan ik weer op mijn normale niveau presteren. Op het einde van het seizoen kan je nooit fris zijn, maar ik voel me goed.”

In minuut 71 verraste Guardiola door De Bruyne naar de kant te halen. VTM-analist Mulder: “Die wissel begreep ik niet. Iemand die op elk moment van de match met iets geniaals kan uitpakken, haal je er twintig minuten voor tijd toch niet af? Of zijn hartslagmeter moet ‘doorslaan’... Ik begrijp die trainers niet.”

Degryse zag De Bruyne nu ook wel niet zijn beste match spelen. “Maar dan nog had ik hem er niet afgehaald. Nu ja: gaat City door, spreekt niemand over die wissel. Want meteen erna werd het 0-1 en City had vervolgens kansen op 0-2. Misschien had Kevin wel zelf aangegeven dat hij vervangen wou worden? Zeker bij die fase met Modric zag hij er niet soepel uit.”

Volledig scherm De Bruyne heeft Kroos voor zich. © ANP / EPA

Carlo Ancelotti bewierookte na de onwaarschijnlijke remontada maar al te graag zijn ‘oudjes’ op het middenveld, met naast Modric ook Toni Kroos (32) en Casemiro (30). “Ze speelden een gewéldige wedstrijd, dat moet absoluut gezegd worden. Ik verving ze alleen maar om minder vermoeide spelers op het veld te hebben. De toekomst van Real is in goede handen (onder ander Camavinga viel opnieuw sterk in, nvdr), maar Modric, Kroos en Casemiro gaan hier ook nog even blijven.”

Zeker Luka Modric was in de knock-outfase van de Champions League, wanneer het om de knikkers ging, weer geregeld de briljante voetballer die hij al zo dikwijls was. Zijn contract in Bernabeu loopt deze zomer af, maar naar alle waarschijnlijkheid doet de Kroaat er nog een jaartje bij.

Volledig scherm Ancelotti blij met Modric en Benzema. © AFP