Moet topvoetbal goedkoper? Meer dan 80 procent fans vindt “TV-abonnementen en toegangstickets te duur”

Het International Centre for Sports Studies (CIES) publiceert als onafhankelijk studiebureau vaak analyses of rapporten over het internationale topvoetbal. Deze week maakten ze de bevindingen van een enquête bekend die tussen december 2020 en januari 2021 afgenomen is bij 2061 in voetbal geïnteresseerde fans over de wereld. In de praktijk komt het gros van de respondenten wel uit Europa.

Enkele stellingen gingen over de kostprijs en toegankelijkheid van topvoetbal. Bijna 9 op 10 fans (88,4%) vindt de “tv-abonnementen voor topvoetbal te duur”. Volgens CIES draagt de de grotere verdeling van het aanbod onder meerdere tv-zenders in bepaalde landen bij tot die opinie. Ook vindt een overgrote meerderheid (82,9%) van de fans dat de prijzen van de toegangstickets in de topklasses te hoog liggen. En deze ergernis leeft bij ongeveer de helft (54,1%) van de fans: voetbalwedstrijden zijn te vaak op ongeschikte uren gepland.

Ook een doorn in het oog is de ongelijkheid in de competities. Dat Bayern in Duitsland acht keer op rij kampioen speelde, Juventus in Italië al negen titels op rij haalde, en in de eindfase van de Champions League vaak dezelfde clubs opduiken lijkt iets dat veel fans anders willen zien. Van de bevraagde fans gaat 78,8% akkoord met de stelling dat “er niet genoeg verschillende clubs trofeeën winnen”. Een nog iets hoger percentage (79,3%) ziet “te weinig evenwicht” in de binnenlandse topcompetities. De vrees voor een overkill aan voetbal is een terechte bekommernis: 61,5% vindt vooral het aantal duels tussen nationale ploegen te hoog. De UEFA kan zich dus afvragen of de fans wel zaten te wachten op de introductie van de Nations League.

Makelaars en VAR niet geliefd

Makelaars hebben in de voetbalwereld niet meteen de meest geliefde perceptie. Niet zo verrassend blijkt dat ook uit de enquête. Bijna negen op tien fans (88,6%) vindt dat spelersagenten “te veel geld verdienen” en 84,9% meent dat de transfersommen buiten proportie liggen. Voor de lonen van de absolute toppers in het voetbal is meer begrip, al vindt nog altijd 65,7% dat die te hoog liggen.

De introductie van de Video Assistent Referee (VAR) zorgt wereldwijd voor discussie. Ook daarover legde CIES enkele stellingen voor. Een meerderheid van de fans (57,9%) vindt dat “de VAR te vaak tussenkomt.” Tegelijk mag er meer begrip zijn voor de job van scheidsrechter in het algemeen. Bijna vier op vijf fans (79,2%) hekelt een “teveel aan klachten” richting refs. Opmerkelijk nog: een grote meerderheid van de fans (74,9%) stoort zich aan het duikgedrag van de profvoetballers.

Tot slot peilde CIES naar enkele maatschappelijke thema’s. Er is volgens de respondenten te veel racisme (68,3%) of te veel homofobie (61,3%) in topvoetbal. Een meerderheid pleit voor meer gelijke rechten in het vrouwenvoetbal: 65,6% vindt dat zij meer moeten verdienen en 67,8% wil meer vrouwenvoetbal op televisie.

