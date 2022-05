Moet Chelsea toch nog vrezen voor faillissement? Overname in gevaar na conflict Abramovitsj en Britse overheid

Ligue 1 De klim van Clement: Monaco van nummer 8 naar de tweede plaats na 27 op 27

Objectief bijna binnen. Philippe Clement heeft AS Monaco naar een voorlopige tweede plaats in de Ligue 1 gegidst. Mooie klim, nog straffere reeks. Geen ploeg in de Ligue 1 doet beter dan AS Monaco met 39 punten. De Monegasken wonnen negen matchen op rij en zijn opgeklommen van plaats 8 naar die ene plek, achter de ongenaakbare kampioen PSG. Monaco haalde zaterdag tegen Brest een 0-2-achterstand op (4-2-winst).

10:31