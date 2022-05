Missipo en Dhont in voorselectie Red Flames voor EK

De voorselectie bestaat uit 33 namen. Missipo, 24, was een trouwe klant op het middenveld van de Flames. Tot ze zich in mei 2021 zwaar blesseerde aan de knie. Haar contract bij Anderlecht werd niet verlengd. Na een jaar revalideren mag ze deel uitmaken van de laatste EK-voorbereidingen (en hopen op een definitieve selectie).

Er ook bij: Elena Dhont. Zij werd eveneens zwaar afgeremd door een blessure. In november 2020 brak ze haar knieschijf. Serieuze domper, want de vinnige winger had zich helemaal in het hart van Serneels gevoetbald. Na een zware revalidatie vierde Dhont eind maart van dit jaar haar comeback bij FC Twente.

Davinia Vanmechelen keert terug nadat ze er in april niet bij was wegens slechte fysieke parameters.

Naar 23

Serneels neemt ook de nieuwe lichting op. Jill Janssens (18), Hanna Eurlings (19), Jarne Teulings en Féli Delacauw (20) en Sari Kees (21) dwongen ook hun plekje af in de voorselectie. Het is niet ondenkbaar dat zij in de selectie voor Engeland geraken. Op 20 juni zal Serneels die definitieve selectie van 23 speelsters onthullen.

De Flames verzamelen deze week voor het eerste voorbereidingskamp. Enkelen, onder wie Janice Cayman die zaterdag met Lyon de Champions Leaguefinale speelt, sluiten later aan.

In juni worden vier vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Engeland op 16 juni, Noord-Ierland op 23 juni, Oostenrijk op 26 juni en Luxemburg op 28 juni. Op 4 juli vertrekt de selectie naar Engeland. Hun basiskamp is in Wigan. De eerste match spelen ze op 10 juli in Manchester tegen IJsland. Voorts zitten ook Frankrijk en Italië in groep D.

De volledige voorselectie:

