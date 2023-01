Miljoenentransfer in de maak? Arsenal onderhandelt met Brighton over Leandro Trossard

VoetbalArsenal heeft de eerste stap gezet. Onderhandelingen over Leandro Trossard (28) lopen. Brighton wil minstens 30 miljoen euro voor de Rode Duivel. De leider in de Premier League hoopt wat van die prijs af te kunnen doen. Ondertussen heeft Brighton hem wel weer opgevist: Trossard traint sinds dinsdag weer met de A-kern mee.

KIJK. Brighton-coach De Zerbi weerde Trossard tien dagen uit zijn selectie

Na de harde woorden van coach Roberto De Zerbi op de persconferentie en het statement van Trossards agent Josy Comhair lijkt de angel eruit. De Rode Duivel is volgens Brighton weer welkom bij de A-kern. Nadat hij tien dagen geleden zomaar van het oefenveld was gestapt, met een lichte knieblessure als excuus, sluit zijn trainer Trossard weer in de armen. De voorbije weken weerde hij hem nochtans uit de kern wegens onprofessioneel gedrag.

“Eigenlijk is er niks ernstig gebeurd”, verduidelijkte De Zerbi begin deze week nog in de Italiaanse krant ‘La Repubblica’. “Hij ging gewoon niet voluit op training en in matchen. Dat kan ik niet pikken. Ik moet me ook voor niets excuseren. Misschien dat zijn agent hem voor een lager bedrag elders wil stallen. Anders heeft Leo mij de waarheid niet verteld. Iedereen in de kleedkamer weet hoe de zaken zijn gegaan. Als Leo met de juiste instelling terugkeert, dan zal ik hem weer opstellen.”

Of dat nog zal gebeuren, is de vraag. Trossard weigert bij te tekenen bij Brighton. Zijn contract loopt in de zomer van 2024 af en ondertussen heeft Arsenal zich officieel gemeld voor Trossard. Een bod is nog niet verstuurd, maar er lopen wel gesprekken op clubniveau.

Arsenal zoekt nog versterking in de breedte, sinds Chelsea Mykhailo Mudryk voor hun neus wegkaapte voor 100 miljoen euro. Trossard zou een pak minder kosten. Brighton hoopt op zo’n 30 miljoen. Arsenal wil nog wat afdoen van die prijs.

Trossard zelf ziet een overstap naar de competitieleider wel zitten. Ook omdat hij er fors meer kan verdienen. De Limburger staat al vier jaar op de radar van The Gunners. In 2019, toen Trossard nog bij Genk zat, waren er al aftastende gesprekken. Arsenal vond hem toen nog te groen voor het topniveau in de Premier League.

De voorbije weken werd Trossard ook bij Tottenham aangeboden.

Volledig scherm © Photo News