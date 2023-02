Milan-vedette Zlatan Ibrahimovic neemt het op voor De Ketelaere: “Ik herken wat van mezelf in hem”

Een topspeler op zijn retour neemt Charles De Ketelaere (21) vaderlijk onder zijn vleugel. Zondag vielen ze samen in. En in de interviews na de wedstrijd nam Zlatan Ibrahimovic (41) onze landgenoot in de bescherming: “Ik herken mezelf een beetje in hem.”

Zlatan doet wat van Zlatan verwacht wordt bij AC Milan. Op zijn eenenveertigste is hij de trekker van een groep. Hij geeft het voorbeeld op training. Hij staat als mentor de jongeren in de ploeg bij.

Zoals ook De Ketelaere, topaanwinst van wie de buitenwacht in Milaan veel meer had verwacht. Toch zeker voor die prijs van 32 miljoen. En de hype die er rond hem werd gemaakt in de Italiaanse media, de weken voor zijn komst. De afgelopen weken toont hij zijn verbetenheid op het veld, maar hij wordt afgerekend op die twee gemiste kansen.

Toen Mediaset en Sky Italia Zlatan na AC Milan-Atalanta (2-0) iets over onze landgenoot vroegen, kwam de Zweedse vedette met een opvallend antwoord: “Ik herken wat van mezelf in hem. Van toen ik mijn eerste stappen in het buitenland zette, destijds bij Ajax. Het kostte me een jaar om mijn draai te vinden. Het is moeilijk om plots ver van je familie te leven. Het is aanpassen. Maar hier in Milaan helpt iedereen hem om zich thuis te voelen in de kleedkamer. Eens hij die knop heeft omgedraaid, zal hij vertrokken zijn. Hij moet gewoon doen wat de coach hem vraagt.”

Volledig scherm © Photo News

Emotioneel moment

De Ketelaere en Zlatan vielen zondagavond een kwartier voor tijd samen in. Voor Ibrahimovic waren die vijftien minuten zijn eerste in 280 dagen. Zlatan stond lang aan de kant met een zware knieblessure.

“Een emotioneel moment”, zegt hij. “Omdat ik een jaar en twee maanden niet het voetbal heb kunnen spelen dat ik wilde brengen. Het ging niet goed met me. Ik kon niet doen waar ik van hield. Ik heb eerder veel geleden. Zowel door wat er met Mino Raiola (zijn overleden makelaar en vriend, red.) is gebeurd, maar ook door die pijn in de knie. Het is heel fijn om weer op het veld te staan. Sinds ik terug ben bij het team, weet ik zeker dat ik nog steeds een verschil kan maken.”

Zelf wil Zlatan nog niet aan stoppen denken. “Zoals ik me nu voel, kan ik nog een paar jaar blijven spelen. Maar ik moet toegeven dat tot voor drie weken mijn gevoel niet positief was. En toen is er iets gebeurd. Ik deed meer in die drie weken dan in de afgelopen acht maanden. Ik was altijd beperkt, omdat de knie altijd opgezwollen was. Maar ik had al ervaring met mijn andere knie. Ik wist dat het tijd en geduld zou kosten”.

Volledig scherm © Photo News