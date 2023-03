“Mijn kinderen zullen een moeilijke beslissing moeten nemen”: Vincent Kompany en Burnley in kwartfinales FA Cup op bezoek bij Manchester City

Burnley overleefde de vijfde ronde van de FA Cup. De ploeg van Vincent Kompany won met 1-0 van derdeklasser Fleetwood Town. Een dominant Burnley kon het veldoverwicht in de eerste 45 minuten niet omzetten in doelpunten. In de tweede helft werd Burnley nog dreigender nadat Cian Hayes in de 45de minuut rood kreeg bij Fleetwood. Pas in het absolute slot konden de Clarets de kwalificatie verzekeren na een doelpunt van Connor Roberts.

De loting koppelde Burnley aan Manchester City. Het duel wordt afgewerkt in het Etihad Stadium. “Het is een dubbel gevoel”, aldus Kompany over de loting. “Ik heb een enorme sterke band met Manchester City en dat zal zo blijven. Mijn kinderen zullen op de wedstrijddag een moeilijke beslissing moeten nemen, maar we kijken ernaar uit. Voor mijn spelers is dit een mooie ervaring. Ik blijf er al bij al rustig bij. Er zullen knuffels en high-fives uitgedeeld worden door Manchester City, maar ik weet dat ze op het veld een machine zijn die gewoon de partij wil winnen. We focussen ons eerst op de komende wedstrijden in de Championship.”