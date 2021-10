Miguel Van Damme over nieuwe terugval: “Ik had voor dit scenario een beetje gevreesd”

Van Damme liet een maand geleden nog hoopvol op zijn Instagramaccount noteren dat zijn behandelende artsen geen kankercellen meer hadden aangetroffen in zijn bloed en in zijn ruggenmerg, maar dat blijkt recent dus wel weer het geval te zijn geweest. De onfortuinlijke Van Damme ondergaat opnieuw chemotherapie en “naar de omstandigheden gaat het op dit moment goed” met hem, zo vertelde hij op Studio Brussel.

“Voor dit scenario had ik een beetje gevreesd. De afgelopen jaren is het altijd zo geweest dat ik na goed nieuws slecht nieuws kreeg. Zelf wisten we het slechte nieuws al iets langer, maar we hebben het voor onze familie en vrienden gehouden, omdat we nog niet klaar waren om te communiceren. Het was een zware klap. Ik heb de laatste jaren heel veel ups en downs gekend. Elk verval komt altijd op een moment dat je het niet verwacht.”