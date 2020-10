Mignolet, Kossounou en Krmencik uit quarantaine na negatieve coronatest

Club Brugge Pijnlijke statistiek houdt stand: Club won slechts één keer na vorige negen Champions Lea­gue-ze­ges

24 oktober De bevestiging. Club Brugge heeft het o zo moeilijk om na een Champions League-zege te winnen in de eigen competitie. Ook nu hield de pijnlijke statistiek stand. Dinsdag de knappe zege in Sint-Petersburg, vandaag de nederlaag tegen OH Leuven. In totaal slaagde blauw-zwart er na negen Champions League-overwinningen slechts één keer in om te winnen - thuis tegen Bergen in 2003 na de zege tegen Ajax. Clement had het er voor de match aan Den Dreef nog over. “Om een hele grote ploeg te hebben, moet je er om de drie dagen staan. En niet af en toe eens pieken.” Die boodschap gaf hij ook mee aan zijn spelers vandaag, maar het baatte niet...”