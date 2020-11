Mido schiet met scherp op feestende volksheld Salah: “Het schip gaat zinken met jullie allemaal aan boord”

Salah was al bij de Egyptische groep toen hij vorige week vrijdag positief testte op Covid-19. De vedette werd onmiddellijk in quarantaine geplaatst en miste daardoor de kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup tegen Togo. Ook de Premier Leaguetopper van komende zondag tegen Leicester City staat op de helling.

Quote Het volk houdt van Salah. Dat was ook te zien op het feest. 300 à 400 mensen trokken foto’s en gaven hem kusjes op de wang. Door die kusjes heeft hij corona Mido

Een dag na het nieuws werd duidelijk hoe en waar Salah wellicht het coronavirus had opgelopen. Gelekte beelden tonen dat de spits nog vóór hij zich aanmeldde bij de Farao’s het bruiloft van zijn broer Nasr Salah bijwoonde - waar een loopje werd genomen met de coronamaatregelen. Verscheidene Egyptische media maken melding dat Salah mét mondmasker arriveerde en dat ook een tijdje aanhield, maar het in het feestgedruis toch overboord gooide. Er waren liefst 800 gasten op de trouw aanwezig - van social distancing was dan ook geen sprake. Er werd gefeest, gedanst en gekust, de 67-voudige international ging ook gretig op de foto. Ook in Egypte geldt nochtans de afstandsregel en mondmaskerplicht op drukke plaatsen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Niet geheel verrassend strafte de Egyptische bond Salah (nog) niet en blijft ook de kritiek aan zijn adres binnen de perken. Salah is immers dé nationale voetbaltrots van het land. Inspirator ook. En wereldverbeteraar. Hij investeert in ziekenhuizen en sportaccommodatie, doneert aan scholen en goede doelen. Hij staat er op een voetstuk. Iets wat Ahmed Hossam, bijnaam Mido, - ex-AA Gent en 50 caps voor Egypte - tegen de borst stoot.

Kusjes op de wang

De flamboyante Egyptenaar heeft nu zijn eigen televisieprogramma op Al-Nahar TV en wendde zich tot het volk, de voetbalbond en Salah zelf. Of hoe het een schande is dat hij na deze taferelen gespaard blijft. “Is er niemand die vindt dat Salah een fout heeft gemaakt door naar de trouw van zijn broer te gaan - waar 900 gasten waren? In tijden van corona? Dat is toch gewoon fout. Er zijn foto’s terwijl hij danst. Hij heeft het recht om het te vieren met zijn broer, alleen niet tijdens deze pandemie.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

“Hij komt naar Egypte voor de nationale ploeg, niet om die bruiloft bij te wonen”, gaat hij verder. “Het volk houdt van Salah. Dat was ook te zien op het feest. 300 à 400 mensen trokken foto’s en gaven hem kusjes op de wang. Door die kusjes heeft Salah corona. Is er dan niemand van de bond die tegen hem kan zeggen dat hij fout zit? De angst is gewoon te groot. Als jullie dit laten lopen zoals nu het geval is, dan gaat het schip zinken met jullie allemaal aan boord. En wij worden meegenomen.”

Salah reageerde nog niet op de tirade, maar krijgt wel steun. Maher Shtiyah, de burgemeester van Nagrig, waar de festiviteiten doorgingen, vertelt dat er rekening werd gehouden met de voorzorgsmaatregelen. “Salah deed enkel zijn masker af toen er foto’s werden genomen. We kusten hem op de schouder, niét op het gezicht.” Ook Trézéguet - ex-Anderlecht - sprong met dezelfde woorden in de bres.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook: