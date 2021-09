Mickaël Tirpan keerde terug naar Nederland om dichter bij zieke vrouw te zijn: “We gaan samen door alle muren heen”

Het koppel heeft een dochter van bijna twee jaar. In Turkije zag de voetballer z’n gezin amper één dag per maand, nu Tirpan in Nederland voetbalt, kan hij dagelijks in hun gezelschap vertoeven. “Zo’n prachtige, krachtige vrouw, in de bloei van haar leven. Je gelooft het niet. Maar het gebeurt. Dat zie je maar weer”, aldus Tirpan. Avelien zelf gaat er moedig mee om. Ze onderhoudt een online kledingwinkel en is nog zeer actief op Instagram. “’Ik héb MS, ik bén geen MS’, zegt mijn vrouw vaak. En zo is het. We gaan samen door alle muren heen en zijn dankbaar voor het fijne leven dat we leiden. Ze is zó energiek, zo positief. Of het nu met Roosje is, met het voetbal, of met haar eigen kledingzaak. Ze is altijd in de weer.”