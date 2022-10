Michel Preud’homme sluit terugkeer niet uit: “De Rode Duivels? Dan moeten ze het me vragen”

Jupiler Pro League Gok Vanderhaeg­he pakt goed uit: Invaller Medley bezorgt KVO punt in extremis

KV Oostende heeft in extremis een punt gepakt in Seraing. KVO mocht in de tweede helft lange tijd tegen tien man voetballen, maar de penaltygoal van Mouandilmadji leek lang overeind te blijven voor de thuisploeg. Invaller Zech Medley kopte de gelijkmaker in extra tijd binnen.

