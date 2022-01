Michel Louwagie en Bruno Venanzi stellen mandaat bij KBVB tijdelijk ter beschikking, Pierre François stopt met onmiddellijke ingang als CEO van Pro League

Het mandaat van Pierre François liep eind juni af. In die tijd zou het management op zoek gaan naar een nieuwe CEO. François stopt nu echter met onmiddellijke ingang.

“Ik heb gedurende deze zeven jaren alles gegeven voor het Belgische voetbal en was bereid om de continuïteit te garanderen tot de komst van mijn opvolger, maar met het speciale mandaat van Wouter Vandenhaute en Vincent Mannaert is dit niet langer noodzakelijk. Een nieuw proces is ingezet en ik wil me niet vastklampen aan een mandaat als de volgende generatie het heft in handen neemt. Ik ben blij en trots dat ik het Belgische voetbal al die jaren heb mogen dienen en ik blijf ook in de toekomst ter beschikking met raad en daad.”

Louwagie en Venanzi zetten tijdelijk stap terug

Het speciale mandaat van Vandenhaute (voorzitter Anderlecht) en Mannaert (CEO Club Brugge), waar François naar verwijst, werd vandaag goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Bij afwezigheid van een voorzitter - Peter Croonen stapte eerder op - en nu dus ook een CEO moeten zij de komende zes maanden enkele belangrijke dossiers binnen het Belgische voetbal opvolgen. In het voorjaar zijn er onder meer onderhandelingen met de politiek gepland over de sociale en fiscale voordelen van het profvoetbal en ligt ook de veiligheid in stadions en racismebestrijding op tafel. En er is nog het luik Propere Handen, waar Mannaert zelf in genoemd wordt.

“In de eerste plaats moet het mandaat leiden tot een herstel van vertrouwen in ons voetbal, zowel intern als extern”, verduidelijkt de Pro League. “Wouter zal de komende weken, met volle steun van Vincent, de trekkersrol opnemen in de externe relaties en communicatie van de League.”

Vanaf de zomer zou er dan een nieuwe, permanente voorzitter moeten worden aangeworven.

Vandaag is ook beslist dat AA Gent-manager Michel Louwagie en Standard-voorzitter Bruno Venanzi minstens tijdelijk hun mandaat bij de Belgische voetbalbond ter beschikking stellen. De twee moeten zich mogelijk verantwoorden voor de rechtbank in het fraudeonderzoek in het Belgische voetbal. Louwagie en Venanzi zullen vervangen worden door Sven Jaecques (Antwerp) en Alexandre Grosjean (Standard).

