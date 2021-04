Michel D’Hooghe (75) beseft impact van Super League-plannen: “Schaalvergroting een must, of we zullen verweesd achterblijven”

Wat ons Belgisch voetbal betreft, kan dit volgens D’Hooghe op termijn een goeie stimulans zijn: “Mocht dit doorgaan, zou dat een enorme degradatie van het Europese voetbal, zoals we dat kennen, betekenen. Ook voor de Belgische clubs die zich kwalificeren. Wél kan het de reeds aanwezige ideeën over schaalvergroting stimuleren. Dat is meer dan ooit een must, of we zullen verweesd achterblijven. Kleinschaligheid dreigt. Het antwoord is schaalvergroting, iets waar Club Brugge en andere clubs al jaren op aandringen. De BeNeLiga is daarvan een goed voorbeeld. Het is niet zo dat die gezamenlijke competitie hét antwoord zal bieden, maar het is een stap in de goeie richting. Zo wordt er ook in Scandinavië over nagedacht. Ook het gebrek aan infrastructuur dient snel worden aangepakt. Anders kunnen we écht niet competitief blijven.”