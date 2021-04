Michael Verschueren over plannen Super League: “Betreurenswaardig dat dit op deze manier gebeurt”

VoetbalOok Michael Verschueren was verrast toen hij vanochtend de plannen over de Super League ontdekte. Toch door de timing en de manier waarop, want het idee zat er volgens Verschueren al even aan te komen.

“Wij hebben meer dan twee jaar gewerkt aan ‘Horizon 24', een aanpassing van de Europese competitieformats, met als bedoeling een groei van de revenues te genereren en een degelijke solidariteit te installeren onder de kleinere voetballanden”, vertelt Verschueren aan onze redactie. “Ik heb tijdens de verschillende vergaderingen gevoeld dat er veel druk was vanwege de grote clubs om de gemiste inkomsten van vorig seizoen snel in te halen. Maar dan nog komt dit wat onverwacht. Het is eigenlijk allemaal gisteren ontstaan, terwijl we binnen de ECA en UEFA een akkoord hadden om het nieuwe format vandaag goed te keuren. Ik ben verwonderd, maar het zat eraan te komen.”

Ter info: ECA staat voor European Club Association en is de organisatie die de clubs vertegenwoordigt binnen UEFA. Verschueren is lid, Juventus-voorzitter Agnelli was voorzitter. Tot hij gisteren samen met elf andere Europese topclubs de Super League-plannen op tafel gooide.

Het is dan ook vooral de manier waarop die steekt bij Verschueren. “Ik vind het betreurenswaardig dat dit op deze manier gebeurt. We hebben veel overleg gepleegd binnen de verschillende organisaties om een model te ontwikkelen waar iedereen zich in kan vinden. Wij dachten dat de grote clubs mee waren in het verhaal, maar nu blijkt dat er een twee onderhandelingsronde is opgestart met andere organisatoren. Maar op een gegeven moment moeten we allemaal samenkomen, er is geen andere mogelijkheid.”

Volledig scherm Michael Verschueren en Andrea Agnelli, tot gisteren voorzitter van de ECA, de organisatie waar ook Verschueren lid van is. © HLN/EPA