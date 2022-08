"Met zijn charisma vult Mark de kamer": Antwerp vanavond naar de Conference League dankzij nieuwe populaire coach Van Bommel?

Negen officiële wedstrijden heeft Antwerp ondertussen achter de kiezen. Zeven keer won de Great Old, twee keer draaide het uit op een gelijkspel. Een ploeg die vorig seizoen nogal wisselvallig acteerde en in de play-offs niet thuisgaf, is in geen tijd uitgegroeid tot een solide ogend geheel. En dat terwijl er vooralsnog gemiddeld slechts anderhalve nieuwkomer aan de aftrap verscheen. ’t Moet zijn dat de nieuwe coach Mark van Bommel (45) een paar juiste knoppen heeft ingedrukt…