Met Koeman als opvolger van Van Gaal speelt Oranje op safe: “Nederland staat voor durf. Dat is dit helemaal niet. Bielsa, dát had leuk geweest”

Belgisch voetbal Hoeveel weken schorsing levert dit op? Westerlo-spe­ler haalt doorgebro­ken opponent neer met smerige tackle vol op de kuit

De kans lijkt klein dat Westerlo in de laatste matchen van het seizoen in 1B nog een beroep zal kunnen doen op Kouya Mabea. De Ivoriaanse verdediger kreeg gisteravond in de blessuretijd rood nadat hij de doorgebroken Rafik Belghali neerhaalde met een smerige tackle, vol op de kuit. Belghali was op weg naar de 3-1.

3 april