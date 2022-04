Met een tweet ontkent Mino Raiola, makelaar van Ibrahimovic en Haaland, zelf overlijden: “Maar hij is er wel slecht aan toe”

Premier League Klopp vol lof over Origi, het spook van Everton: “Er zal nooit een speler zijn die we harder gaan missen dan hem”

Een carrière uitgebouwd met belangrijke goals in de Champions League en 6 doelpunten in 10 derby’s tegen Everton. Je moet het maar doen. Divock Origi (27) bevestigde zijn cultstatus in Liverpool. Als invaller loodste hij ‘The Reds’ voorbij de stadsrivaal. Spook van Everton.

25 april