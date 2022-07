Met een fantástische hakbalgoal als orgelpunt: thuisland Engeland eerste EK-finalist na klinkende zege tegen Zweden

Real Madrid Eden Hazard slaat wegens lichte overbelas­ting training bij Real over, maar... “Ik wil prijzen pakken én ik wil betrokken zijn”

Eden Hazard zou zeer graag in november met de Rode Duivels schitteren op het WK in Qatar, maar dan moet de Belgische kapitein eerst genoeg aan spelen toekomen bij Real Madrid om naar zijn beste vorm toe te groeien. Door aanhoudend blessureleed is hem dat de voorbije drie seizoenen nooit gelukt. De échte Eden Hazard kregen ze in het Estadio Bernabeù nog niet te zien.

23 juli