Met de transfer van Haaland is Guardiola’s puzzel van 1 miljard compleet: “Succes draait niet alleen om geld”

Play-off 2 Hein en Vrancken zetten één-twee­tje op over arbitrage: “Ga jij nu nog naar de referee meeting gaan?” - “Nee, het heeft toch geen zin”

Partners in crime. Hein Vanhaezebrouck en vooral Wouter Vrancken hadden na afloop van AA Gent-KV Mechelen (1-0) een handvol scherpe uitspraken in petto over de arbitrage. Bij Malinwa waren ze niet tevreden over hoe ref Alexandre Boucaut enkele fases beoordeelde.

8 mei