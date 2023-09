Met de hakken over de sloot: Nederland zet Ierland opzij, maar heeft geen overschot

Sam Baro reageert op bedenkin­gen van oppositie over verkoop AA Gent: “Sta voor volle 100 procent achter de gemaakte afspraken”

Sam Baro kocht deze zomer AA Gent. Volgens het stadsbestuur, dat mee onderhandelde, is de lokale verankering zo gegarandeerd. Maar N-VA en PVDA stellen dat nu in vraag. “De deal is juridisch niet sluitend.” Baro reageerde intussen op die stelling: “Er is bij mijn weten geen enkele voetbalclub in België waar op deze manier de lokale verankering zo stevig gegarandeerd is.”