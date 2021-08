Met dank aan Refaelov: Anderlecht boekt ruime zege in Albanië en staat met anderhalf been in laatste voorronde Conference League

Conference LeagueAnderlecht heeft gedaan wat het moest doen. Paars-wit zette het Albanese Laçi opzij met 0-3 en staat met anderhalf been in de laatste voorronde van de Conference League. Lior Refaelov was goed voor een doelpunt en twee assists.

Vincent Kompany zette Gouden Schoen Refaelov voor het eerst in zijn basiself. Een beslissing die hij zich niet zou beklagen. Na een afwachtende beginfase, waarin Anderlecht de controle behield, was het ‘Rafa’ die een hoekschop voor doel zwiepte en Delcroix werkte binnen (0-1). De Albanezen hadden geen antwoord in huis en waren een maatje te klein voor RSCA. Op slag van rust werd het 0-2. Opnieuw een corner van Refaelov, en deze keer was Hoedt de afwerker van dienst. De Nederlander kopte knap binnen. Anderlecht ging met een dubbele voorsprong de rust in.

Na de pauze kregen we hetzelfde spelbeeld. Paars-wit controleerde... en scoorde. Op het uur kreeg Refaelov veel ruimte en hij poeierde de bal vanop zo’n 20 meter in de linkerbenedenhoek. Knappe goal. Nieuwkomer Zirkzee, die zijn debuut maakte, miste nog een grote kans en Van Crombrugge pareerde nog een gevaarlijke Albanese vrijschop. Het bleef bij 0-3. Job done. De terugmatch van volgende week donderdag in het Lotto Park is zo slechts een formaliteit.

Volledig scherm © Photo News

Vitesse speelt gelijk tegen Dundalk

Anderlecht neemt het in de laatste voorronde op tegen de winnaar uit Vitesse-Dundalk. Zij speelden 2-2 gelijk in hun heenmatch, onder meer na een late goal van Club-huurling Loïs Openda. Amper een minuut later pakte hij wel rood voor natrappen.

De 0-1 van Delcroix:

De 0-2 van Hoedt:

De 0-3 van Refaelov:

Volledig scherm © BELGA

