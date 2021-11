Messi wint ZEVENDE Ballon d'Or (met amper 33 punten voorsprong op Lewandowski), De Bruyne knap achtste

Gouden BalNiet Robert Lewandowski, wel Lionel Messi. Ondanks enkele weinig spraakmakende maanden bij PSG veroverde de Argentijn al zijn zevende Ballon d’Or. Dat het een nipte overwinning was, bevestigen de punten: Messi had amper 33 punten voorsprong op Lewandowski, die met Aanvaller van het Jaar toch een troostprijsje naar huis mocht nemen. Kevin De Bruyne werd knap achtste, Lukaku twaalfde.

Het feeërieke Théâtre du Châtelet in Parijs was het decor voor de verkiezing van de 65ste Ballon d’Or. Het zou uitdraaien op een thuismatch voor PSG-ster Lionel Messi. ‘Waar waren we gebleven?’, moet de Argentijn gedacht hebben. Messi nam immers de draad gewoon weer op waar hij hem gelaten had: ook in 2019 (vorig jaar was er door corona geen verkiezing) won hij de Ballon d’Or. Hij haalde het uiteindelijk voor Lewandowski, Jorginho werd derde. “Het is echt fantastisch om hier weer te zijn”, glunderde de Argentijn op het podium. “Ik wet niet hoeveel jaren ik nog in me heb, maar ik hoop dat het er veel zijn want ik hou echt van voetbal.” Hij kreeg de trofee overhandigd door z’n boezemvriend van bij Barcelona, Luis Suárez: “Dat net híj ‘m geeft, maakt het des te specialer!”

Voor Messi is het al de zevende keer - een record uiteraard - dat hij de trofee in ontvangst mag nemen, dat zijn er twee meer dan eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo - de Portugees werd gisteren ‘slechts’ zesde. Volgens organisator France Football stuurde de Portugees zijn kat naar het gala omdat hij in quarantaine zit, maar dat ontkende hij ten stelligste. Ook de uitspraak van France Football-hoofdredacteur Pascal Ferré, dat de enige drijfveer die Ronaldo nog heeft meer Gouden Ballen te behalen dan Lionel Messi is, schoot in het verkeerde keelgat bij de Manchester United-aanvaller.

En zo blijft Luka Modric (2018) de enige die sinds 2008 de hegemonie van Ronaldo en Messi kon breken. Velen dachten dat Robert Lewandowski dit jaar het Kroatische kunststukje zou overdoen, maar dat was buiten Lionel M gerekend. Messi pakte met de Copa America zijn eerste prijs ooit als Argentijns international. Bovendien won hij met Barcelona de Spaanse beker. Met 41 goals en 17 assists in 56 matchen was hij ook in 2021 weer outstanding.

Maar wat dan gezegd van Lewandowski? Hij verbrak met 41 goals dan weer het onaantastbare record van Gerd Müller in de Bundesliga. Hij scoorde in 54 wedstrijden voor club en land liefst 64 keer. Slechts in 12 matchen lukte hij geen doelpunt. De FIFA verkoos de Pool in 2020 nog tot beste speler, voor Cristiano Ronaldo en Messi. Misschien dat Lewandowski wel pech had dat er vorig jaar geen Ballon d’Or werd uitgereikt, ook toen was hij één van de topfavorieten. Dat erkende ook Lionel Messi, in z'n overwinningsspeech: “Jij was de rechtmatige winnaar vorig jaar, France Football zou jou die Gouden Bal moeten geven. Jij zou er zo ook eentje bij je thuis moeten hebben”, was de Argentijn gul in de complimenten.

Extra pijnlijk voor de Poolse topspits: hij kwam amper 33 punten tekort. Messi eindigde met 613 punten, maar Lewandowski zat ‘m met 580 punten dus enorm op de hielen. Als Jorginho met 460 punten nog op respectabele afstand van de twee supersterren volgde, dan lagen de anderen toch een straat achter. Benzema (239), Kanté (186), Ronaldo (178), Salah (121), De Bruyne (73), Mbappé (58) en Donnarumma (36), die de top tien volmaakten, stonden niet op de foto.

Lukaku 12de, De Bruyne 8ste

Net als in de vorige editie stonden er twee landgenoten in de top 20. Toen waren dat Eden Hazard (13de) en Kevin De Bruyne (14), nu was het de beurt aan Romelu Lukaku (12de) en opnieuw De Bruyne. De beste prestatie ooit van een landgenoot blijft de vierde plaats voor Paul Van Himst (1965) en Jan Ceulemans (1980), De Bruyne deed even goed dan de achtste plaats van Eden Hazard in 2015 en 2018.

Doku negende bij U21

De 19-jarige Spanjaard Pedri - ook 24ste bij de ‘grote jongens’ kreeg de Trofee Kopa als beste jongere (U21). Ook Rode Duivel Jérémy Doku was in deze categorie genomineerd, hij eindigde negende. Donnarumma kreeg de Yashin-trofee, de prijs van beste keeper, voor Mendy en Oblak. Thibaut Courtois werd achtste. Bij de vrouwen is de Spaanse Alexia Putellas (Barcelona) de opvolgster van Megan Rapinoe.

