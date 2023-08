Messi slaat met twee goals opnieuw toe bij Miami, terwijl zoontjes kattenkwaad uithalen bij Beckham

REACTIES. Wouter Vrancken vindt niet dat Genk had moeten trainen op strafschop­pen: “Zij hadden het mentale voordeel”

Amper twee maanden na het vorige is Racing Genk een nieuw trauma rijker. Eruit na strafschoppen tegen Servette Genève en niet door naar de derde voorronde van de Champions League, met als vangnet de derde voorronde van de Europa League. Wie had dat op voorhand gedacht? “Het is onze eigen fout dat we eruit liggen”, zei trainer Wouter Vrancken.