Messi officieel voorgesteld bij PSG: “Neymar heeft belangrijke rol gespeeld in mijn beslissing”

Na 21 jaar trok Lionel Messi vorige week de deuren van het Camp Nou achter zich dicht. De Argentijn moest door financiële perikelen vertrekken bij FC Barcelona, de club waar hij als tiener binnenwandelde. “De afgelopen week is voor mij erg emotioneel en moeilijk geweest. Het ging zo snel. Ik kan niet vergeten wat ik heb meegemaakt in Barcelona, maar ik kijk ook uit naar dit nieuwe hoofdstuk in mijn carrière en leven. We verwerken alles beetje bij beetje, dag per dag.”