Messi in de basis bij Argentinië in belangrijk WK-kwalificatieduel met Brazilië, Neymar ontbreekt

WK voetbalLionel Messi (34) is weer fit en begint woensdagnacht in de basis in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Brazilië. Dat zei de Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni gisteren tijdens een persconferentie. Die andere superster, Neymar, ontbreekt dan weer met een dijblessure.

Zaterdag mocht Messi in de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Uruguay in het laatste kwartier invallen. “Lionel was toen al fysiek fit, maar uiteindelijk hebben we besloten dat het het beste was dat hij een maar paar minuten speelde, zodat hij met een goed gevoel tegen Brazilië kan spelen”, aldus Scaloni.

Messi miste door zijn fysieke ongemakken de laatste twee duels van zijn club Paris Saint-Germain. Bondscoach Lionel Scaloni nam hem echter toch op in zijn selectie. Dat leidde tot enige ergernis bij PSG-directeur Leonardo, die van mening was dat Messi de laatste tijd iets te veel verplichtingen had bij de nationale ploeg en wellicht daardoor een beetje overbelast en geblesseerd was.

Volledig scherm Messi in actie tegen Uruguay. © AFP

Geen Neymar

Messi komt dus wel in actie in de clash tussen Argentinië en Brazilië, maar die andere PSG-ster zal er niet bij zijn. De Braziliaanse bond kondigde gisterenavond laat namelijk aan dat Neymar het duel mist wegens een dijblessure. “Na de ochtendtraining gaf Neymar aan pijn te hebben in de adductoren van de linkerdij”, klonk het. “Omdat het onmogelijk was bijkomende onderzoeken uit te voeren, zal hij niet meereizen.” Hoelang de Braziliaan aan de kant staat, is nog niet bekend.

Argentinië heeft na twaalf duels 28 punten, 6 minder dan het al gekwalificeerde Brazilië. Beide landen komen nog zes keer in actie. De vier beste teams in de Zuid-Amerikaanse kwalificatie gaan automatisch door naar het WK, het nummer vijf gaat naar een intercontinentale play-off.