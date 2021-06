Messi gedeeld recordinternational en met Argentinië naar laatste acht in Copa América

VoetbalArgentinië is al zeker van de kwartfinales in de Copa América in Brazilië. Het elftal onder leiding van Lionel Messi won in Brasilia met 1-0 van Paraguay en nam met zeven punten uit drie wedstrijden de leiding in Groep A. Daarmee is met nog één wedstrijd te spelen in de groepsfase een plek bij de laatste acht al verzekerd.

Messi speelde zijn 147ste interland en hij is nu samen met Javier Mascherano recordhouder als het gaat om meest gespeelde wedstrijden voor het nationale team. Hij zette in de tiende minuut de aanval op die leidde tot de enige goal. Alejandro Gómez rondde een voorzet van Angél Di Maria kundig af. Hoewel Paraguay meer balbezit had, lukte het de ploeg niet dat overwicht om te zetten in doelpunten. Bij Argentinië speelde Sergio Agüero voor het eerst sinds november 2019 weer eens mee, maar de aanvaller die komend seizoen voor FC Barcelona voetbalt, was vrij anoniem in de wedstrijd.

Messi liet op Instagram weten trots te zijn op zijn nieuwe record: “Weer een belangrijke overwinning om verder te groeien. Ik ben trots dat ik het shirt van Argentinië zo vaak heb kunnen dragen als mijn goede vriend Mascherano van wie ik heel veel houd. Ik heb hem altijd zeer gerespecteerd en bewonderd.”

Argentinië speelt in de nacht van 28 op 29 juni nog de laatste wedstrijd in de groepsfase van de Copa América. Dan kan Messi in zijn eentje bovenaan de lijst van spelers met de meeste interlands voor Argentinië komen. In die wedstrijd kan Agüero bovendien zijn honderdste interland spelen.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Argentijnen met de meeste interlands:

1. Lionel Messi - 147 interlands

1. Javier Mascherano - 147 interlands

3. Javier Zanetti - 143 interlands

4. Roberto Ayala - 114 interlands

5. Ángel Di María - 108 interlands

6. Diego Simeone - 106 interlands

7. Sergio Agüero - 99 interlands

8. Oscar Ruggeri - 97 interlands

9. Sergio Romero - 96 interlands

10. Diego Maradona - 91 interlands

Chili

Ook Chili, dat in dezelfde groep zit als Argentinië, wist zich al te plaatsen voor de kwartfinales. De 1-1 tegen Uruguay volstond. Eduardo Vargas zette Chili op voorsprong, Luis Suárez had een groot aandeel in de gelijkmaker, die uiteindelijk op naam kwam van Arturo Vidal (eigen goal). Voor Vargas was het zijn veertiende goal in de Copa América.