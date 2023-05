Messi excuseert zich in video voor trip naar Saoedi-Arabië: “Ik dacht echt dat we vrij kregen na de laatste wedstrijd”

INTERVIEW. Franse bekerwin­naar Brecht Dejaegere zet zich in rijtje met Meunier en Hazard: “Belgen die elders in het buitenland spelen, worden al eens vergeten”

Brecht Dejaegere won de titel met AA Gent in 2015, zaterdag zette hij op z'n 31ste met de Franse Beker een tweede grote prijs in de trofeeënkast. Een eer die hij in moderne tijden enkel met Thomas Meunier en Eden Hazard moet delen. “Geen slecht rijtje om als ‘Jaegerke’ in te staan", klinkt het. Een open babbel met de ‘capi’ van Toulouse over prijzen, leiderschap, erkenning én een opmerkelijke toekomstdroom. “Als ik mag kiezen, neem ik afscheid bij Club Brugge.”