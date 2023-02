Messi (en Argentinië) bekroond op FIFA Best Awards, troostprijs voor afwezige Courtois en De Bruyne: beiden in Ploeg van het Jaar

Wél in het ‘Team van het Jaar’, maar niet de Beste Doelman. Thibaut Courtois moest op ‘The Best FIFA Football Awards’ de duimen leggen voor wereldkampioen Emiliano Martínez. En Lionel Messi werd verkozen tot Speler van het Jaar op wat wel een Argentijns privéfeestje leek. Courtois en De Bruyne werden wel opgenomen in het ‘Team van het Jaar’.

Twee mannen in de spotlights op de rode loper in het Salle Pleyel, tussen de absolute beau monde van het internationale voetbal op het FIFA-gala. Lionel Messi koos voor de gelegenheid voor een kostuum met zwarte glitters, Kylian Mbappé tekende present in een marineblauw maatpak. Broederlijk naast elkaar tijdens de ceremonie. Karim Benzema ontbrak bij de festiviteiten wegens een ‘boycot’ van het evenement door Real Madrid. De drie overgebleven genomineerden uit een selectie van veertien namen. Maar de grootste volgspot stond op de kleinste van het drietal. In gestalte dan toch.

Sinds Lionel Messi zich in Qatar tot wereldkampioen heeft gekroond ligt de voetbalwereld nóg meer aan zijn voeten dan al het geval was. Het spelletje uitgespeeld, alles gewonnen. Al wat nu nog komt is eigenlijk ondergeschikt.

Toen de emir van Qatar op 18 december die veelbesproken ‘bisht’ over Messi’s schouders drapeerde, en hij als aanvoerder nadien de wereldbeker in de lucht stak, kon je eigenlijk al opschrijven wie zich een paar maanden later ‘Best FIFA Men’s Player’ zou mogen noemen. Niet Kylian Mbappé. De Franse ploegmakker van Messi stond tijdens die WK-finale in het verliezende kamp. Ook niet Karim Benzema, ondanks meerdere mirakels die hij voor Real Madrid verrichtte in 2022. Daarvoor kreeg de spits in oktober de Ballon d’Or al toegestopt.

Het Franse duo wist diep vanbinnen ook wel dat de hoofdprijs buiten bereik lag. Die was voor de gedoodverfde Argentijnse favoriet. Niet per se een bekroning voor zijn 2022, wel voor zijn laatste anderhalve maand van dat jaar. De WK-rol van Messi zat bij de stemgerechtigden - coaches, aanvoerders, journalisten en een selectie fans - net iets verser in het geheugen dan de Champions League of de titelstrijd in La Liga. Natuurlijk hielpen ook zijn statistieken bij PSG daarbij, al waren die naar zijn normen niet buitengewoon. Voor Messi z’n tweede exemplaar van de trofee, nadat hij ook al in 2019 won.

Twee Duivels in FIFPRO World 11

Een prijs die je op voorhand nog niet met zekerheid kon uitreiken was die voor ‘Best FIFA Men’s Goalkeeper’. Daar ging het vooral tussen ‘Tibu’ en ‘Dibu’. Thibaut Courtois - net als z’n andere Real-ploegmaats niet afgereisd naar Parijs - tegen Emiliano Martínez. Eigenlijk een gelijkaardige strijd tussen een Champions League-hoofdrolspeler en een wereldkampioen, en een gelijkaardig resultaat. Martínez, penaltyheld van de Argentijnen op het WK en ook in de finale van groot belang, maakte er een Argentijns privéfeest van in Parijs. Ook hun bondscoach Lionel Scaloni viel immers in de prijzen. Een troostprijs voor Courtois: hij werd wél opgenomen in het ‘Team van het Jaar’, net als collega-Duivel Kevin De Bruyne.

Bij de vrouwen werd de Spaanse Alexia Putellas bekroond met de prijs. Ze bleef Beth Mead en Alex Morgan voor. Vielen nog in de prijzen: Manchester United-doelvrouw Mary Earps (Best FIFA Women’s Goalkeeper), Engels bondscoach Sarina Wiegman (Best FIFA Women’s Coach), G-voetballer Marcin Olesky (Puskás Award) en Cremonese-speler Luka Lochoshvili (Fair Play Award).

