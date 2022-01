Mentaal van staal: Timothy Castagne opnieuw maanden out, maar ook deze tik komt hij te boven

VoetbalEen ingrijpende oogcorrectie in 2016. Een vervelende hamstringblessure in 2020. Een zware botsing op het EK vorig jaar. Het sukkelstraatje was al lang, maar nog blijft Timothy Castagne (26) niet van pech gespaard. Na een operatie ligt de wingback van Leicester opnieuw maanden in de lappenmand. Gelukkig is de Rode Duivel mentaal wél van staal. Ook deze tik komt hij wel weer te boven.