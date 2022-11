Mensen mogen stadion niet in met regenboogkleuren: “‘Het is een verboden symbool’, zei de security”

Het WK in Qatar blijft voor controverse zorgen. En dan meer bepaald door de houding tegenover LGBTQ+-symbolen. Voor de aftrap van USA-Wales werden fans met regenboogkleuren geweigerd door de security in het stadion. “Ik moest mijn hoedje afdoen of ik mocht niet binnen”, doet de voormalige Welshe voetbalster Laura McAllister haar verhaal. Een Amerikaanse journalist werd dan weer een halfuur vastgehouden, ook door een regenboogshirt.

Op de dag van de kapiteinsbandsaga bleven de regenboogkleuren - of eerder de Qatarese houding ertegenover - tot ‘s avonds toe voor beroering zorgen op het WK. Op beelden op sociale media is te zien hoe een vrouw met een regenbooghoedje wordt tegengehouden door de security in het Ahmed bin Ali Stadium, waar de Verenigde Staten het opnamen tegen Wales. De vrouw in kwestie is Laura McAllister (57), een voormalig international van het vrouwenteam van Wales.

“Toen we aan het aanschuiven waren, hadden we al geruchten gehoord dat mensen hun regenbooghoedjes - een symbool van de LGBTQ+-gemeenschap - moesten afgeven”, vertelde McAllister aan ITV News. “Voor mij was het duidelijk dat ik mijn hoedje niet zou afnemen. Wanneer ik langs de security moest, werd me gezegd dat ik mijn hoedje moest afdoen omdat het een verboden symbool is. Toen merkte ik fijntjes op dat de FIFA in de rand van dit toernooi vaak heeft laten weten de LGBTQ+-gemeenschap te steunen. Maar ze stonden erop dat ik mijn hoedje wegdeed, of ik mocht niet binnen. Ze zeiden dat ik het moest achterlaten in een soort van ruimte voor verloren voorwerpen, buiten het stadion.”

McAllister heeft haar hoed toch binnen kunnen smokkelen. “Een kleine overwinning”, vond ze. Kijk, we wisten dat dit niet het WK zou worden waar rechten voor mensen, vrouwen en de LGBTQ+-gemeenschap hoog in het vaandel gedragen zouden worden. Maar ik ben ambassadrice voor Wales op dit WK en ik vind dat we op onze strepen moeten staan als het over onze normen en waarden gaat. We mogen niet buigen.”

Journalist halfuur vastgehouden

McAllister was niet de enige toeschouwer bij USA-Wales die werd tegengehouden door kledij in regenboogkleuren. Grant Wahl, een Amerikaanse voetbaljournalist, deelde op Twitter het relaas van zijn avond. “De bewaking weigerde om mij binnen te laten in het stadion door mijn regenboogshirt. ‘Je moet het uitdoen, het is niet toegelaten hier’, werd me verteld.”

Een klein uurtje later zou Wahl meedelen dat hij een halfuur vastgehouden werd. “Ik ben oké, maar dat was echt onnodig. Ik ben uiteindelijk toch met mijn t-shirt in de perszaal geraakt.” Na zijn eerste tweet zou de security Wahls telefoon uit z'n handen hebben gerukt. Later zouden een hooggeplaatste bewakingsverantwoordelijke en een official van de FIFA wel hun verontschuldigingen aangeboden hebben.

