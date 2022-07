“Meisjes moeten even veel kansen krijgen als jongens om te voetballen”: Ian Wright pakt na Engelse kwalificatie voor finale uit met emotioneel pleidooi

Arsenal-legende Wright: “Nog nooit zo fier op Engelse nationale ploeg”

In de studio van de BBC op Bramall Lane toonde analist Ian Wright, clublegende van Arsenal, zich een fiere Engelsman. Hij vindt dat dit EK moet zorgen voor de definitieve doorbraak van het vrouwenvoetbal. “Wat er ook in de finale nog gebeurt, als meisjes ook na dit toernooi nog steeds geen voetbal mogen spelen tijdens de lessen lichamelijke opvoeding op school zoals de jongens, waar zijn we dan mee bezig?”, aldus Wright. “We moeten ervoor zorgen dat zij alle kansen kunnen krijgen om zo veel mogelijk te voetballen. Want dit gaat heel wat mensen inspireren. Kijk, als dit toernooi geen erfenis oplevert, zoals we dat bijvoorbeeld zagen met de Olympische Spelen in 2012, waar zijn we dan mee bezig? Meisjes moeten altijd en overal kunnen voetballen... Zo fier heb ik me nog nooit gevoeld over om het even welke Engelse nationale ploeg. Hier draait het allemaal om.”