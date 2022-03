Meer dan een jaar blessureleed en hallucinante 36.000 euro per gespeelde minuut: de vrije val van Eden Hazard in cijfers

Het staat in schril contrast met het statuut dat hij bij Chelsea bij elkaar had gevoetbald. Zijn naam stond vastgeroest op het krijtbord van Mourinho, Conte en co daar op die linkerflank. Waar hij bij Chelsea gemiddeld op 3.842 minuten per seizoen afklokte, zit hij bij Real voorlopig aan gemiddeld 1.106 minuten per jaar, of 27 procent van de totale speeltijd. 16 spelers maakten dit seizoen meer minuten dan Hazard. Over drie seizoenen heen scoorde hij zes keer voor Real, even veel als in zijn minst productieve jaar in Londen. En z’n marktwaarde is gekelderd. Op de absolute piek bij Chelsea stond die volgens Transfermarkt op 150 miljoen euro, drie jaar later blijft daar naar schatting nog 18 miljoen van over.